صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ  984 المسجلة اليوم بكورونا


صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ  984 المسجلة اليوم بكورونا
2021/04/19 | 20:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الاثنين، عن تسجيل   984 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها     800 حالة رصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة  984 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي

800 حالة خلال الرصد الوبائي  للقطاعات الصحية  

قطاع البلديات الثاني  204 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع المدائن  56 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع البلديات الأول  69 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الرصافة  43 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع بغداد جديدة 63 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الصدر 218 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الشعب   147 حالة من خلال الرصد الوبائي

    184حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

   23حالة  في مدينة الصدرموزعة على المحلات /  الحميدية /   / 14 / معمل الغاز   /  الاورفلي  / الحبيبية

 حالة   في شارع فلسطين محلة / 505/ 508/ المستنصرية / 502   11

  12حالة   في الشعب  محلة   / سبع قصور /  قرب النادي العربي  /الجمعيات / 337 /حي اور /  حي البساتين  / 333/ 341   /321 / 324 .

 13حالة   في منطقة الزعفرانية توزعت على المحلات / 769 /979/  952/ حي السكك /  / 62 9 /

 8حالات    في النهروان / الزراعي / حي الوحدة

   21حالة في منطقة البلديات توزعت على محلاتها وشوارعها    

    11 حالات    في منطقة الكرادة محلة / 910 / 906 12

11حالة   في منطقة بغداد جديدة محلة /السوق  / شارع المسبح / 725 / 719 / 703  .

  6حالات  في منطقة الامين محلة / / 738 / 731 / المعلمين /

  7حالات في منطقة المشتل محلة 729 / 756 /  .

11حالة في منطقة العبيدي محلة / 714/  السوق  / الشهداء 

6حالات في منطقة زيونة  محلة / 714  / تقاطع ميسلون

10حالات في منطقة الضباط

  3حالات في حي القاهرة

منطقة الكريعات 3حالات في

6 حالات في منطقة المدائن

4 حالة في منطقة الحسينية

3 حالات في منطقة حي تونس   

  15حالة في الاعظمية محلة / / شارع الضباط /  332

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات  ارتفع الى 130564 توفي منهم  1674 للاسف  فيما اكتسب الشفاء   116538  حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 12451 “

ودعا الساعدي الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات  والتركيز على التباعد الاجتماعي  وعدم التهاون  وتقدير تلك الجهود”.

وثمن الساعدي “الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس“.

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