صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ  984 المسجلة اليوم بكورونا

وقال الساعدي في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 984 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي
800 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية
قطاع البلديات الثاني 204 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع المدائن 56 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع البلديات الأول 69 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع الرصافة 43 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع بغداد جديدة 63 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع الصدر 218 حالة من خلال الرصد الوبائي
قطاع الشعب 147 حالة من خلال الرصد الوبائي
184حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية
23حالة في مدينة الصدرموزعة على المحلات / الحميدية / / 14 / معمل الغاز / الاورفلي / الحبيبية
حالة في شارع فلسطين محلة / 505/ 508/ المستنصرية / 502 11
12حالة في الشعب محلة / سبع قصور / قرب النادي العربي /الجمعيات / 337 /حي اور / حي البساتين / 333/ 341 /321 / 324 .
13حالة في منطقة الزعفرانية توزعت على المحلات / 769 /979/ 952/ حي السكك / / 62 9 /
8حالات في النهروان / الزراعي / حي الوحدة
21حالة في منطقة البلديات توزعت على محلاتها وشوارعها
11 حالات في منطقة الكرادة محلة / 910 / 906 12
11حالة في منطقة بغداد جديدة محلة /السوق / شارع المسبح / 725 / 719 / 703 .
6حالات في منطقة الامين محلة / / 738 / 731 / المعلمين /
7حالات في منطقة المشتل محلة 729 / 756 / .
11حالة في منطقة العبيدي محلة / 714/ السوق / الشهداء
6حالات في منطقة زيونة محلة / 714 / تقاطع ميسلون
10حالات في منطقة الضباط
3حالات في حي القاهرة
منطقة الكريعات 3حالات في
6 حالات في منطقة المدائن
4 حالة في منطقة الحسينية
3 حالات في منطقة حي تونس
15حالة في الاعظمية محلة / / شارع الضباط / 332
واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 130564 توفي منهم 1674 للاسف فيما اكتسب الشفاء 116538 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 12451 “
ودعا الساعدي الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود”.
وثمن الساعدي “الجهود التي تبذل من قبل ملاكات صحة الرصافة لمعالجة مصابي فيروس كورونا مضحين بأرواحهم لإنقاذ المصابين الفيروس“.
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