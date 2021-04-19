فرانس برس تكشف مفاوضات ايران والسعودية في بغداد: هذه الملفات تم بحثها

2021/04/19 | 20:07 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]التقى وفدان من البلدين الخصمين الرئيسيين في الشرق الأوسط إيران والسعودية في بغداد في وقت سابق من هذا الشهر بعيدًا عن الأضواء، على ما أكد مسؤولون لوكالة فرانس برس الاثنين، وهي مباحثات تعد مهمة مع إعادة خلط الأوراق في المنطقة.

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