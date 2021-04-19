طهران ترحب بالحوار مع السعودية

2021/04/19 | 20:08 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة بان ايران رحبت بالحوار مع السعودية دوما وترى ذلك بانه يصب في مصلحة شعبي البلدين والسلام والاستقرار الاقليمي.

وقال خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين، ردا على سؤال حول ما ورد من انباء بحصول محادثات ايرانية سعودية في بغداد: لقد اطلعنا نحن ايضا على التقارير الاعلامية والصحفية المنشورة.

واضاف أن"ايران رحبت دوما بالحوار مع المملكة العربية السعودية وترى ذلك بانه يصب في مصلحة شعبي البلدين والسلام والاستقرار الاقليمي وسيستمر هذا الامر.

وفي الرد على سؤال حول المحادثات الايرانية السعودية قال: اننا لا نبدي الراي حول تقارير اعلامية متناقضة.

PUKmedia / وكالات

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