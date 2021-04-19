بعد يوم واحد على التكليف.. محافظ ذي قار يعفي قائم مقام قضاء الرفاعي

2021/04/19 | 20:13 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أمر محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي، الاثنين، بإلغاء تكليف قائم مقام قضاء الرفاعي بعد يوم واحد على تكليفه.وبموجب وثيقة، فأن المحافظ قرر إلغاء الأمر الاداري الخاص بتكليف عمار ياسين بمهام قضاء الرفاعي بعد ان كلفه يوم أمس، فيما اعلن المحافظ بأنه سيقوم بأدارة المنصب من موقع ادنى لحين توفير البديل.

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