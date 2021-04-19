( علمانية الإسلام )( 2 من 2 ):تكملة: لمحة سريعة من كتاب لم يكتمل لنا بعدُ - أحمد صبحى منصور

2021/04/19 | 20:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور خامسا : الحرية الدينية المُطلقة في دين الإسلام 1 ـ ينحصر دور الرسول في مجرد التبليغ .



قال جل وعلا : ( وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ (12) التغابن ) ، دون الاكراه في الدين .



قال جل وعلا في قاعدة عامة : ( لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ )(256) البقرة ) ، أي لا إكراه في دخول الدين ولا إكراه في الخروج منه ، ولا إكر ......





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