قصة الولايات المتحدة (21) – العشرينيات الهادرة - محمد زكريا توفيق

2021/04/19 | 20:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق العشرينيات الهادرة الفتيات يرقصن رقصة تشارلستون.



رجال العصابات يحملون الرشاشات ويسطون على البنوك.



تشارلي شابلن يقدم أفلاما فكاهية.



هذه هي بعض الصور التي تأتي إلى أذهان الناس عندما يفكرون في الولايات المتحدة في عشرينيات القرن العشرين.



أوقات سعيدة في زمن مجنون مجنون مجنون.



كانت الولايات المتحدة دولة غنية جدا في هذه السنوات.



هذا بسبب الحرب العالمية الأولى، بلدان أخرى كانت مديونة لها ......





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