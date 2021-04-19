الصحة: لم نسجل أي حالة وفاة بين صفوف المتلقحين

2021/04/19 | 20:20 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن آلية البطاقة المعتمدة للقاح الجائحة، فيما أشارت إلى عدم تسجيل أي حالة وفاة في صفوف المتلقحين.وقال مدير الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير الحلفي للوكالة الرسمية: إن “البطاقة الحالية ليست لها أيَّة قيمة وتزويدها غير مجدٍ، مبيناً أن “الوزارة لغاية الآن لم تصدر أيَّة وثيقة رسميَّة […]

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