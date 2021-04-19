تشكيل لجنة لمتابعة المحاصيل خارج الروزنامة الزراعية

2021/04/19 | 20:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع- محمد الطالبيأعلنت لجنة الزراعة والمياه والأهوار، اليوم الاثنين، تشكيل لجنة لمتابعة دخول المحاصيل خارج الروزنامة الزراعية. وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "شكلت لجنة لمتابعة جميع المحاصيل التي خارج الروزنامة وتدخل بصورة غير شرعية". وأضاف الشمري أن "رئيس هيأة المنافذ الحدودية عمر الوائلي تكفل بالأمر مع القوات الأمنية"، مشيراً إلى أنه "جرى الاتصال مع وزير الداخلية للحد من التهريب ودخول البضائع غير الرسمية كونه يهدد المساس بغذاء المواطن العراقي ومستمرون بدعم هذا القطاع ورفد المزارعين في جميع المفاصل".وفي وقت سابق، أكد رئيس هيأة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، أن جميع المنافذ مغلقة بشكل تام وملتزمة بالرزنامة الزراعية.

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