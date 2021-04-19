2021/04/19 | 20:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/المركز الخبري الوطني كشفت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، عن نسبة الفقر والبطالة والتضخم في العراق، بعد عام على تفشي فيروس كورونا في العراق، والمتغيرات الاقتصادية التي حصلت في البلاد.وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد عام على كورونا..



التخطيط: تكشف نسب الفقر والبطالة في العراق المركز الخبري الوطني.

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