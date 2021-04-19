ارتفاع بالرطوبة والحرارة تصل الى 43 درجة

2021/04/19 | 20:30 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قال المتنبئ الجوي صادق عطية، الاثنين، ان الطقس يشهد تقلبات بالرياح السطحية في عموم المدن وسكونها احيانا ، يصحبها ارتفاع معدلات الرطوبة الناتج عن تحولها الى جنوبية شرقية وارتفاع درجات الحرارة لغاية الجمعة.وبين ان “خلال ساعات نهار يوم غد الثلاثاء المصادف 20 نيسان ، ستكون بداية تقليات الرياح السطحية وسكونها على فترات في […]

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