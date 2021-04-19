2021/04/19 | 20:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كارداشيان بملابس كلاسيكية { لوس انجلوس – وكالات – نشرت نجمة تلفزيون الواقع الامريكية كيم كارداشيان، مجموعة صور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها وسط الزهور في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها بملابس كلاسيكية باللون البيج ذات تصميم فريد ولافت.وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع الصور التي نشرتها كيم وابدوا اعجابهم […]

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