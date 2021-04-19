2021/04/19 | 20:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كمامات وطن – حسن ناصر حلقة (كمامات وطن) التي عرضت السبت الماضي عبارة عن دراسة واقعية لما تشهدها البلاد من أمراض اجتماعية وأخلاقية ،من التنافس غير المشروع والغش والرشوة ،الموظف الناقم على الفيتر الغشاش يذبح المراجعين بالرشوة وسائق التكسي الناقم على الموظف الذي طلب منه الرشوة،هو أيضا غشاش وقفاص ،والمدرس الذي يفترض به قدوة للمجتمع […]

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