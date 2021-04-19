2021/04/19 | 20:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غوميز ملطّخة بالدماء { لوس انجلوس – وكالات – نشرت النجمة العالمية سيلينا غوميز صورا لها من كواليس تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد (مجرمون في المبنى)، وذلك على صفحتها الخاصة.وظهرت غوميز في الصور ملطخة بدماء، وقد لاقت رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.وكانت غوميز وفقا لموقع الفن صدمت محبـــــــيها بتصريحها بأنها كانت تفكر في […]

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