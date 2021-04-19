"الوزراء" العراقي: مبادرة شركة هواوي ستوفر فرص عمل لأكثر من عشرة آلاف مواطن

2021/04/19 | 20:37 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد حميد نعيم الغزي الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي، اليوم الاثنين، أن مبادرة شركة هواوي الصينية ستساهم بتوفير فرص عمل لأكثر من عشرة آلاف مواطن في العراق.وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، …

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