"الزراعة" العراقية تعلن وجود 1400 درجة وظيفية بموازنة 2021

2021/04/19 | 20:37 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن محمد كريم الخفاجي وزير الزراعة العراقي، اليوم الاثنين، وجود 1400 درجة وظيفية للحذف والاستحداث، وفقاً لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021". وقال الخفاجي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): الآن لدينا 1400 درجة جاءت …

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