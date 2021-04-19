تتضمن عدة مطالب.. رئيس إقليم كوردستان يوجه رسالة للأمم المتحدة

2021/04/19 | 20:39 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]وجه رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، رسالة الى الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس والدول الأعضاء في مجلس الامن الدولي تتضمن عدة مطالب.

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