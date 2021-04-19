مستشار الكاظمي: هذا مصير شركات الدولة الخاسرة في الورقة البيضاء

2021/04/19 | 20:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني قال المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، إن الورقة البيضاء التي تبنتها حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تضمنت خطوات تحول الشركات الخاسرة المملوكة للدولة إلى شركات رابحة […]

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