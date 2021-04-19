تقرير فرنسي يكشف تفاصيل اللقاء السعودي الإيراني في بغداد

2021/04/19 | 20:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني كشف تقرير فرنسي نشرته وكالة “فرانس برس”، اليوم الاثنين، عن تفاصيل اللقاء المباشر الذي احتضنته العاصمة بغداد، بين إيران والسعودية.وذكرت الوكالة الفرنسية في تقريرها الذي اطلع عليه “المركز الخبري […]

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