2021/04/19 | 20:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع- وسام الملا

أكدت محافظة بغداد، اليوم الاثنين، حاجتها إلى زيادة تخصيصاتها في الموازنة لإقامة المزيد من المشاريع المهمة، وفيما وصفت ما خصص لها بالموازنة بالقليل وغير الملبي للطموح، أكدت الحاجة لزيادة تخصيصاتها لإقامة مشاريع كبيرة في الأطراف والأقضية التابعة لها.

وقال محافظ بغداد محمد جابر العطا في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "تخصيصات محافظة بغداد في الموازنة قليلة جداً نسبة الى المشاريع في المحافظة"، مبينا أن "هناك الكثير من المشاريع قيد الإنجاز منها مشاريع للمجاري وأخرى للماء بالإضافة الى حاجة بغداد إلى مشاريع إكساء الطرق، لكن قلة التخصيصات في الموازنة وتركيزها على فقرات محددة فقط تقف عائقا".

وأشار الى إن "بغداد تحتاج الكثير من المشاريع لسد النقص في بناء المراكز الصحية والمستشفيات والمدارس والبنى التحتية وكل هذه المشاريع بحاجة الى أموال لتنفيذها والموازنة لم تخصص لها أموالا"، مؤكدا "نحن بحاجة الى إعادة جدولة المشاريع مع وزارة التخطيط، وكمية المبالغ والتخصيصات قليلة جداً لا تلبي الطموح وعلينا الحفاظ على المشاريع الكبيرة والاستراتيجية والمدرجة على خطة محافظة بغداد".

وعن أرقام التخصيصات قال العطا، إن "الموازنة خصصت 175 مليار دينار للمشاريع الجديدة، منها 100 مليار لتطوير مداخل بغداد و25 مليارا لإعمار مدينة الصدر و30 مليارا إلى أمانة بغداد ولم تبق أموال إلى الأطراف والأقضية التي هي بحاجة إلى مشاريع كثيرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ بغداد يفصح عن تخصيصات العاصمة بالموازنة: لا تلبي الطموح) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ بغداد يفصح عن تخصيصات العاصمة بالموازنة: لا تلبي الطموح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).