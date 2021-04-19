الطقس: تقلبات بالرياح وموجة رطوبة.. ودرجات الحرارة تقفز فوق الـ40

2021/04/19 | 20:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تشير التنبؤات الجوية، الاثنين، الى تقلبات بالرياح السطحية في عموم المدن وسكونها احيانا، يصحبها ارتفاع معدلات الرطوبة الناتج عن تحولها الى جنوبية شرقية وارتفاع درجات الحرارة لغاية يوم الجمعة.

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وقال الراصد الجوي صادق عطية في تدوينة، تابعها "ناس"، (18 نيسان 2021)، إنه "خلال ساعات نهار يوم غد الثلاثاء المصادف 20 نيسان، ستكون بداية تقلبات الرياح السطحية وسكونها على فترات في معظم مدن البلاد، وتحولها التدريجي إلى الاتجاه الجنوبي الشرقي خلال ساعات الليل في مدن جنوب البلاد، يصحبها ارتفاع معدلات الرطوبة السطحية".

وأضاف، "يستمر هذا الوضع الجوي لغاية نهار يوم الجمعة حيث تعود الرياح تدريجيا الى الاتجاه الشمالي الغربي".

وأشار الى "سكون الرياح على فترات اضافةً الى تحولها نحو الاتجاه الجنوبي الشرقي يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة ( الإحساس الحراري) لذلك ينصح بتجنب التعرض للإشعاع الشمسي المباشر والاكثار من شرب السوائل بعد الافطار".

وتوقع بأن "تكون الأجواء غائمة بشكل جزئي في اغلب المدن لغاية الجمعة ، وفرص لهطول زخات من الامطار الرعدية في مناطق متفرقة من غرب البلاد ( الانبار) وايضا مناطق من مدن شمال البلاد وبعض مدن الوسط هي امطار خفيفة متفرقة عموما يومي الاربعاء والخميس".

وتابع، "تستمر درجات الحرارة مرتفعة للايام الثلاثة المقبلة ومتوقع أن تنخفض يوم الجمعة في عموم المدن ( لكنها تستمر مرتفعة قليلا في مدن الجنوب)"، مضيفا أنه "متوقع ان تسجل درجات حرارة ما بين 41-43 درجة مئوية في مدن وسط وغرب وجنوب البلاد واقل قليلا في مدن الشمال يومي الثلاثاء والاربعاء".

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