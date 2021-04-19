2021/04/19 | 20:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، أن المحادثات في فيينا متواصلة، وأن الولايات المتحدة وإيران حددتا هدفا مشتركا وهو العودة إلى الالتزام المتبادل بخطة العمل الشاملة المشتركة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول أميركي للحرة: واشنطن وطهران حددتا هدفا مشتركا في محادثات فيينا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول أميركي للحرة: واشنطن وطهران حددتا هدفا مشتركا في محادثات فيينا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).