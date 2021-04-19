طعن خمسة أشخاص داخل مسجد في “تيرانا”

2021/04/19 | 21:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت الشرطة الألبانية إن خمسة أشخاص أصيبوا في واقعة طعن داخل مسجد بالعاصمة تيرانا اليوم الاثنين عقب الصلاة.

واعتقلت السلطات سريعا رجلا يبلغ من العمر 34 عاما بسبب الهجوم، وقالت وسائل إعلام محلية إنه يعاني اكتئابا وهو مطلوب لدى الشرطة بسبب حادث طعن آخر وقع في مارس.

وأفادت الشرطة بأن جميع الأشخاص المصابين جراء الطعن تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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