العصائب تتهم المالية بالتلاعب... الحكومة مشغولة بالاطاحة بالمواطن

2021/04/19 | 21:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اتهمت حركة عصائب اهل الحق، الاثنين، وزارة المالية بالتلاعب في نسخة الموزانة المرسلة الى جريدة الوقائع، مؤكدة ان الشغل الشاغل للحكومة هو الاطاحة بالمواطن.

وكتب عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق "سالم العبادي" في تغريدة له على تويتر تابعه NRT عربية (19 نيسان 2021) انه " يستمر مسلسل استهتار وزارة المالية وخرقها للدستور العراقي واستغلالها لضعف الاداء الرقابي للبرلمان".

واوضح، انه " تارة من خلال الخرق الفاضح في التلاعب بنسخة الموازنة المرسلة الى جريدة الوقائع وتارة من خلال عزمها فرض استقطاعات ضريبية على الموظفين بعد نكبة رفع قيمة الدولار وانخفاض القدرة الشرائية للموظف البسيط".

واوضح، انه "الى من يلتجأ المواطن ان كان الشغل الشاغل لحكومته هو الاطاحة به"!!

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