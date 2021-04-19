2021/04/19 | 21:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رجل يطعن خمسة مصلين داخل مسجد (صور)) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رجل يطعن خمسة مصلين داخل مسجد (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).