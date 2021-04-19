ارتفاع الأصابات بكورونا في خورماتو

2021/04/19 | 21:10 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أصابات كورونا في خورماتو اليوم الاثنين، أرتفاعا جديدا بين المواطنين.

وقال الدكتور فوزي الزنكنة مدير مستشفى الجمهوري في خورماتو في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان الإصابات التي رصدت من قبل اللجنة الطبية المختصة بوباء كورونا في خورماتو وأطرافها وصلت الى 18 شخصا فيما ازادت حالات الشفاء.

وأضاف: نشاهد الكثير من التجمعات الكبيرة المتعددة وفي كثير من الأماكن كالشوارع والأسواق والمطاعم وغيرها بدون أتخاذ أي من الأجراءات وهو السبب في أرتفاع نسبة الأصابة بين المواطنين.

PUKmedia/ عمر اواره

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