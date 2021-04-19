التعليم: اختيار جامعة كربلاء عضوا في اتحاد الجامعات العربية

2021/04/19 | 21:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قرر اتحاد الجامعات العربية اختيار رئيس جامعة كربلاء عضوا وممثلا للعراق في المجلس التنفيذي للاتحاد على مدى الدورتين الثالثة والخمسين والرابعة والخمسين.وذكرت وزارة التعليم العالي، في بيان، انه “حسب الكتاب الموجه الى رئيس جامعة كربلاء باسم خليل السعيدي فإن قرار الاختيار جاء استنادا الى المادة (11) من النظام الأساس للاتحاد التي تنص على […]

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