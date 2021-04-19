2021/04/19 | 21:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني أوضح رئيس كتلة الرافدين النيابية، يونادم كنا، اليوم الإثنين، تفاصيل ما تطرق إليه رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، بشأن “الفصول العشائرية” في موازنة 2021.وقال كنا، في حديث خاص لـ”المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ما قصة “الفصول العشائرية” بموازنة 2021؟..



كتلة نيابية توضح المركز الخبري الوطني.

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