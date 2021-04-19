اختيار جامعة كربلاء عضوا في اتحاد الجامعات العربية

2021/04/19 | 21:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قرر اتحاد الجامعات العربية اختيار رئيس جامعة كربلاء عضوا وممثلا للعراق في المجلس التنفيذي للاتحاد على مدى الدورتين الثالثة والخمسين والرابعة والخمسين.

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وذكرت وزارة التعليم العالي، في بيان، تلقى طناس نسخة منه، (19 نيسان 2021)، انه "حسب الكتاب الموجه الى رئيس جامعة كربلاء باسم خليل السعيدي فإن قرار الاختيار جاء استنادا الى المادة (11) من النظام الأساس للاتحاد التي تنص على أن يمثل المؤسسات التعليمية لكل دولة عضو على وفق تسلسل انتساب جامعات تلك الدول لعضوية الاتحاد".

وأعربت الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية عن "تهانيها بهذا الاختيار والمشاركة في تحمل المسؤولية ودعت إلى تحقيق أهداف الاتحاد وغاياته الأكاديمية".

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