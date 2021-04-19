بلينكن: كل دولة مطالبة بتقليل الانبعاثات والاستعداد للتأثيرات الحتمية لتغير المناخ

2021/04/19 | 21:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في كلمة يلقيها، الاثنين، في أنابوليس بولاية ميريلاند، حول القيادة الأميركية في مجال المناخ، وحصلت الحرة على نسخة منها أنه "إذا فشلت أميركا في قيادة العالم في معالجة أزمة المناخ فلن يتبقى لنا الكثير من العالم.

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