الصحة توضح حقيقة صدور قرار جديد يخص الحظر

2021/04/19 | 21:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن آلية البطاقة المعتمدة للقاح الجائحة، فيما أشارت إلى عدم صدور أي قرار جديد يخص الحظر.

وقال مدير الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير الحلفي في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية إن “البطاقة الحالية ليست لها أيَّة قيمة وتزويدها غير مجدٍ”، مبيناً أن “الوزارة لغاية الآن لم تصدر أيَّة وثيقة رسميَّة معتمدة للقاح”.

وأضاف الحلفي، أن “البطاقة الحاليَّة ليست للسفر، بل لتحديد الموعد الثاني للقاح وتزويرها لا يعني شيئاً وهي تسهل مراجعة الملقح للمركز الصحي”.

وأشار إلى أنه “لم يتمْ تسجيل أيَّ حالة وفاة في صفوف المتلقحين”، مضيفاً “أما بخصوص حظر التجوال لم يصدرْ أيُّ قرار جديد يخص الحظر”.

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