جلطة دماغية تفاجئ الحارس مصطفى سعدون

2021/04/19 | 21:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تعرض حارس مرمى نادي النفط مصطفى سعدون، اليوم الاثنين، الى جلطة دماغية مفاجئة.

وقال مصدر مطلع في حديث صحفي، انه “قبل الشروع بالوحدة التدريبية تفاجئ زملاء الحارس مصطفى سعدون المتواجدين في الملعب بسقوطه مغشيا عليه”، مبينا انه “وعلى الفور سارع الكادر الطبي بأجراء الاسعافات الاولية وبعدها تم نقله لاقرب مستشفى للوقوف على حالته التي شخصت مبدئيا جلطة دماغية مفاجئة”.

واضاف ان “سعدون يرقد حاليا في مستشفى مدينة الطب وأدارة نادي النفط تواصل جهودها لاجل نقله بالسرعة الممكنة لاحد مستشفيات مدينة السليمانية”.

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