2021/04/19 | 21:36 - المصدر: شفق نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الكاظمي يشكر "الجيش الأبيض": نحتاج جهوداً استثنائية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/19 | 21:36.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يشكر "الجيش الأبيض": نحتاج جهوداً استثنائية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يشكر "الجيش الأبيض": نحتاج جهوداً استثنائية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يشكر "الجيش الأبيض": نحتاج جهوداً استثنائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).