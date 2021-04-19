الصحة تصدر توضيحا بشأن صدور قرار جديد يخص الحظر

2021/04/19 | 21:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية، يوم الاثنين، عن آلية البطاقة المعتمدة للقاح الجائحة، مشيرة الى عدم صدور أي قرار جديد يخص الحظر.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن مدير الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير الحلفي، قوله، إن البطاقة الحالية ليست لها أيَّة قيمة وتزويدها غير مجدٍ، مبيناً أن الوزارة لغاية الآن لم تصدر أيَّة وثيقة رسميَّة معتمدة للقاح.

وأضاف الحلفي، ان البطاقة الحاليَّة ليست للسفر، بل لتحديد الموعد الثاني للقاح وتزويرها لا يعني شيئاً وهي تسهل مراجعة الملقح للمركز الصحي.

وأشار إلى أنه لم يتمْ تسجيل أيَّ حالة وفاة في صفوف المتلقحين"، مضيفاً "أما بخصوص حظر التجوال لم يصدرْ أيُّ قرار جديد يخص الحظر.

PUKmedia متابعة

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