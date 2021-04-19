اختيار جامعة كربلاء عضوا في اتحاد الجامعات العربية

2021/04/19 | 21:42 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]قال محي الدين ياسين رئيس وزراء ماليزيا الواقعة في جنوب شرق آسيا، إن شركة مايكروسوفت ستستثمر مليار دولار أمريكي على مدى السنوات الخمس المقبلة في ماليزيا كجزء من برنامج شراكة جديد مع الوكالات الحكومية والشركات المحلية وفقا لما نقله موقع Businesstimes.

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