الكاظمي: نعمل جاهدين لرفع مستوى القطاع الصحي الى العالمية

2021/04/19 | 21:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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🔵 أبارك لكم حلول شهر رمضان الكريم، وأتمنى أن يكون شهر صحة وعافية للجميع.

🔵 قدم الجيش الأبيض خلال أكثر من عام جهدا جبارا أدى الى حماية عدد كبير من المواطنين من هذا الوباء الخطير، وضربت الكوادر الطبية والصحية مثلا أعلى للتفاني في الخدمة، وعبروا بمستوى أداء الوظيفة الحكومية الى مرحلة حماية المجتمع في أشد مواجهاته الصحية.

🔵 قدمتم المئات من الشهداء خلال هذه الفترة وعانيتم صعوبات كبيرة، والحمد لله وبفضل جهودكم تتواصل حملات تلقيح المواطنين ، أدعو الجميع الى الإسراع في أخذ اللقاحات كما وجهت وزارة الصحة بتوفير كميات أكبر من اللقاح ونشر التوعية بخصوصه، كي نحد من تفشي هذا المرض.

🔵 لم تدخر الحكومة جهدا في سبيل الحد من تفشي الجائحة، ورصدت تخصيصات مالية مضاعفة لوزارة الصحة من اجل تأمين الادوية وتوفير كل مستلزمات علاج المصابين.

🔵 تثمن الحكومة الدور الكبير الذي قام به الجيش الابيض منذ اول يوم لظهور الاصابات في العراق، وقد خصص مجلس الوزراء اكثر من جلسة لمناقشة احتياجات وزارة الصحة وتكريم جهود الاطباء والملاكات الصحية ورعاية عوائل شهداء الجيش الابيض.

🔵 نثمن كذلك دور عوائلكم الكريمة التي كانت وما زالت خير داعم لكم وانتم في الصد الاول تؤدون واجباتكم في معالجة المصابين بهذا الوباء الخطير.

🔵 تحدياتنا كبيرة وعديدة في جميع القطاعات ونسير قدما لتجاوزها، نحتاج جهودا استثنائية من كوادرنا فبلدنا يستحق وشعبنا يستحق ان نبذل كل ما نستطيع لخدمته.

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