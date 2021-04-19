ان ار تي يكشف تفاصيل انتشار انفلونزا الطيور في ديالى

2021/04/19 | 21:42 - المصدر: NRT عربية

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اكد مدير المستشفى البيطري في ديالى محمود فرحان الشمري، الاثنين، عن احتواء بؤرتين لانفلونزا الطيور جنوب مدينة بعقوبة، مبينا انه تم اغلاق مشروعين واتلاف 13500 دجاجة مصابة لمنع انتشار الوباء.

وقال الشمري في تصريح لـNRT عربية (19 نيسان 2021) ان "وحدات التحري الوبائي البيطرية ضبطت بؤرتين لانفلونزا الطيور بعد تصاعد معدل الهلاكات في مشروعين، الاول في ناحية بهرز والثاني في منطقة العثمانية جنوب بعقوبة"، موضحا ان "الملاكات الطبية شرعت باتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة".

واضاف الشمري، ان "الاجراءات شملت تشكيل لجنة برئاسة المحافظ وعضوية ممثلين عن الدوائر المعنية لاجراء الكشف الميداني للمشروعين،" مؤكدا "اصابة المشروعين بانفلونزا الطيور H5N8 وتم اتلاف 9500 دجاجة في مشروع بهرز واكثر من 4000 دجاجة في مشروع العثمانية".

واشار الشمري الى ان "اللجنة المختصة اتخذت الاجراءات الوقائية اللازمة التي شملت اغلاق المشروعين لمدة 90 يوما وتقيمهما بمادة "الفركون" وعزل المشروعين بقطر 3كم2 لمنع انتشار الوباء الى المناطق القريبة".

ولفت الشمري، الى ان "سرعة التعامل من قبل فرق التحري الوبائي اسهمت في احتواء الوباء وتطويقه بالكامل".

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