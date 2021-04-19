المالية النيابية: وزارة المالية تتخبط وعلى الحكومة تعظيم الايرادت بعيداً عن الرواتب

2021/04/19 | 21:45 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابدت استغرابها من استغلال فقرة تتعلق بالجمارك بغداد- وعد الشمري: رفضت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس السبت، فرض استقطاعات ضريبية على رواتب الموظفين والمتقاعدين، داعية إلى تعظيم إيرادات الدولة بعيداً عن المواطنين، وتحدثت عن وسائل أخرى للحصول على الأموال من بينها السيطرة على المنافذ وعقارات الدولة.وقال عضو اللجنة النائب ماجد الوائلي، في حديث ...

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