الداخلية: عدم السماح للمواطنين بمراجعة الدوائر المكتظة دون تلقي لقاح كورونا

2021/04/19 | 21:45 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد اكد الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا امس السبت عدم السماح بمراجعة المواطنين للدوائر ذات الطبيعة المكتظة، وموظفيها بالدوام دون تلقي لقاح كورونا.وقال المحنا في تصريحات رسمية، إنه بحسب مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة، فلن يسمح بمراجعة المواطنين للوزارات والدوائر ذات الطبيعة المكتظة (دائرة التقاعد، مديريات المرور، مديريات الجوازات، ...

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