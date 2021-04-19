محافظ واسط: لمسنا تعاوناً لتسهيل إجراءات تنفيذ المشاريع

2021/04/19 | 21:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- آمنة السلاميكشف محافظ واسط محمد المياحي، اليوم الاثنين، عن أهم النقاط التي طرحت خلال اجتماع النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي مع المحافظين بحضور وزيري المالية والتخطيط فيما أكد أن المحافظين لمسوا تعاوناً لتسهيل إجراءات تنفيذ المشاريع.وقال المياحي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "اجتماع اليوم مهم وعملي وتم التطرق فيه إلى آليات تنفيذ وتسهيل إجراءات تنفيذ الموازنة وكيفية التنسيق بين اللجنة المالية في مجلس النواب ووزارتي المالية والتخطيط والتعاون مع المحافظات لإنجاز الخطط الموضوعة للعام 2021".وأضاف: "الآن الموازنة أقرت ووصلت إلى المحافظة، وتحتاج تسهيل إجراءاتها كي يتم تنفيذها بالشكل الصحيح ولمسنا تعاونا جادا من قبل السيد النائب الاول لرئيس مجلس النواب وكذلك اللجنة المالية وأيضا وزارتي التخطيط والمالية وسنشهد في الأيام المقبلة الشروع عمليا بإكمال المشاريع التي كانت متوقفة أو إحالة مشاريع جديدة".

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