الكاظمي يوجه دعوة للجميع بالإسراع في أخذ اللقاحات

2021/04/19 | 22:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، الى الإسراع في أخذ اللقاحات، مشيرا الى ادخال العديد من المشاريع المتلكئة في القطاع الصحي والمستشفيات المتعطلة للخدمة.

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وقال الكاظمي خلال دعوته عددا من الملاكات الصحية لمأدبة افطار، وبحسب بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (19 نيسان 2021)، "قدم الجيش الأبيض خلال أكثر من عام جهداً جباراً أدى الى حماية عدد كبير من المواطنين من هذا الوباء الخطير"، مضيفا "قدمتم المئات من الشهداء خلال هذه الفترة وعانيتم صعوبات كبيرة، والحمد لله وبفضل جهودكم تتواصل حملات تلقيح المواطنين".

ودعا الى "الإسراع في أخذ اللقاحات كما وجهت وزارة الصحة بتوفير كميات أكبر من اللقاح ونشر التوعية بخصوصه".

وأضاف "لم تدخر الحكومة جهدا في سبيل الحد من تفشي الجائحة، ورصدت تخصيصات مالية مضاعفة لوزارة الصحة من اجل تأمين الادوية وتوفير كل مستلزمات علاج المصابين"، مشيدا بـ "الدور الكبير الذي قام به الجيش الابيض منذ اول يوم لظهور الاصابات في العراق".

وأشار الى "تخصص مجلس الوزراء اكثر من جلسة لمناقشة احتياجات وزارة الصحة وتكريم جهود الاطباء والملاكات الصحية ورعاية عوائل شهداء الجيش الابيض"، مضيفا "نثمن دور عوائلكم التي كانت وما زالت خير داعم لكم وانتم في الصد الاول تؤدون واجباتكم في معالجة المصابين بهذا الوباء الخطير".

وقال الكاظمي إن"تحدياتنا كبيرة وعديدة في جميع القطاعات ونسير قدما لتجاوزها، ونحتاج جهودا استثنائية من كوادرنا فبلدنا يستحق وشعبنا يستحق ان نبذل كل ما نستطيع لخدمته".

وبين أنه "كانت لدينا العشرات من المشاريع المتلكئة في القطاع الصحي من المستشفيات المتعطلة ونجحنا خلال الفترة الماضية من ادخال بعضها للخدمة في المحافظات وماضون في ادخال الاخرى".

وأعتبر أن "الدول الناجحة يكون فيها نظام صحي وكذلك تربوي ناجح ونعمل معكم باقصى الجهود من اجل تحقيق ذلك".

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