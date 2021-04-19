سجل بوتين الثقيل.. معارضون روس قتلوا في ظروف غامضة

2021/04/19 | 22:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يأت تخوف المجتمع الدولي على حياة المعارض الروسي، ألكسي نافالني، من فراغ، حيث تعي دول العالم، وعلى راسها الولايات المتحدة، كيف يواجه الكرملن معارضيه خصوصا خلال عهد حكم الرئيس الحالي، فلاديمير بوتن.

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