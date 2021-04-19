تكريم مزدوج للفنان الكبير علي وندي

2021/04/19 | 22:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقديرا لعطائه الفني المميز، وكونه من الرواد في الغناء الكوردي الاصيل في خانقين، بادر دلير حسن سايه قائممقام قضاء خانقين في مراسيم خاصة، وفي ديوان القائممقامية بتكريم الفنان الخانقيني القدير علي وندي درعين للابداع الفني اولهما مقدم من قبل ادارة خانقين والثاني من قبل مديرية الثقافة والفنون في خانقين.

وفي كلمة له اعرب الفنان علي وندي عن سروره بهذا التكريم، مؤكدا انه لا ينسى هذه اللحظات التي تعبر عن تقدير الفنان بصورة عامة وابداعاته، كما يعتبر تشجيعا للحركة الفنية في المنطقة..



وقال، انه سعيد بهذا التكريم كون اسمه واعماله الغنائية مازالت خالدة في اذهان الناس.

وشهدت المراسيم الذي حضرها مدير الثقافة والفنون في خانقين ونخبة من الفنانين.



تقليد الفنان المعروف رزكار محمود ميدالية الابداع من قبل السيد ساية.

ويذكر ان المطرب رزكار محمود من لفنانين النشطين على الساحة الفنية، اذ قام بمبادرات عديدة لمساعدة الفنانين وتكريمهم وهو رئيس الفرقة الموسيقية في خانقين التي تأسست في ثمانينيات القرن الماضي.

PUKmedia / خانقين/ عباس حميد رشيد

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