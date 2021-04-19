هجوم لعناصر داعش على الجيش العراقي في ديالى

2021/04/19 | 22:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تعرض عناصر من تنظيم داعش، الاثنين، على نقاط للجيش العراقي في قاطع العظيم بمحافظة ديالى.

وذكر مصدر امني في تصريح لموقع NRT عربية، ان الهجوم اسفر عن اصابة جندي وضابط كحصيلة اولية"، دون ان بذكر اي تفاصل اخرى.

من جهته اكد مدير ناحية العظيم عبد الجبار العبيدي، ان "عناصر من تنظيم داعش تعرضوا لنقطة امنية تابعة للجيش جنوب ناحية العظيم مما اسفر عن اصابة جندي وضابط من الجيش العراقي".

كما ودمر داعش خلال الهجوم عددا من المضخات الزراعية في قرية شظيف شمال غربي العظيم الحدودية مع صلاح الدين.

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