الاستخبارات العسكرية تطيح بـ ’أمين صندوق الزكاة’ ومسؤول ’غنائم داعش’ غربي نينوى

2021/04/19 | 22:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت الاستخبارات العسكرية، الاثنين، الاطاحة بامين صندوق الزكاة وبمسؤول غنائم داعش غربي نينوى بعد اجتيازهم الحدود قادمين من سوريا.

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وذكرت الاستخبارات في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (19 نيسان 2021)، انه "بعملية استخبارية نوعية واستباقية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية التي اشارت لوجود اثنين من الارهابيين يسعيان لاجتياز الحدود قادمين من سوريا وعلى اثر ذلك وباداء مهني عال وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ ولواء المشاة ٧١ من استدراج الارهابيين لكمين محكم نصب لهم قرب مخفر جلبارات التابع الى ناحية ربيعة غربي نينوى وتلقي القبض عليهم".

واضاف البيان "وهما من العناصر الارهابية الفاعلة في التنظيم الارهابي حيث شغل احدهم منصب امين صندوق الزكاة لقاطعي تلعفر والحضر، بينما شغل الثاني منصب مسؤول غنائم داعش، وهما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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