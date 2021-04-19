تقرير: 18 ألف طفل ومراهق من المهاجرين اختفوا في أوروبا

2021/04/19 | 22:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختفى حوالي 18000 من الأطفال والمراهقين الأجانب غير المصحوبين بذويهم في أوروبا بين عامي 2018 و 2020 ، وفق تقرير أعدته منظمة "لوست إن يوروب".

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