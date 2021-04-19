صالح لغوتيرش: ضرورة تأمين الرقابة الأممية على الانتخابات

2021/04/19 | 22:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الإثنين، ضرورة تأمين الرقابة الأممية على الانتخابات لضمان نزاهتها.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إن “صالح أجرى اتصالاً هاتفياً مع […]

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