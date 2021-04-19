الكاظمي يدعو العراقيين الى الاسراع باخذ لقاحات كورونا

2021/04/19 | 22:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم

الاثنين، المواطنين الى الإسراع بأخذ

لقاح فيروس كورونا، فيما اشاد بجهود

الجيش الأبيض (الكوادر الصحية)، نبه على

أن التحديات كبيرة تحتاج جهودا

استثنائية.

وقال الكاظ

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