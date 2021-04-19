خبير بايولوجي: ضرورة اتخاذ اجراءات وقائية بعد اخذ لقاح كورونا

2021/04/19 | 22:42 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد خبير في المجال البايولوجي والفايروسات البيئية، ضرورة اخذ اقصى الاجراءات الوقائية بعد تلقي احدى جرعات التطعيم ضد فايروس كورونا.

وقال الدكتور حيدر معتز محي الخبير في المجال البايولوجي والفايروسات البيئية خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم الاثنين: ان لقاحات كورونا بجميع انواعها، استرازينيكا، فايزر، وسينوفارم، تكون اجسام مضادة في جسم الانسان لمدة 6 أشهر، مؤكدا على ضرورة ان يتم تطعيم المواطنين بعد 6 اشهر من تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

وشدد محي، على أهمية توخي الحذر والالتزام بالاجراءات الوقائية بعد تلقي الجرعة الاولى من لقاح كورونا بعد 14 يوما، معللا ذلك الى ان الجرعة الاولى من لقاح كورونا يثبط من مناعة الانسان، مردفا ان الاصابة بكورونا خلال هذه الفترة تكون خطيرة كون جسم الانسان لم يكون الاجسام المضادة ضد كورونا بشكل تام.

PUKmedia هاميار علي

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