الكاظمي يشكر

2021/04/19 | 22:44 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الاثنين، شكره إلى كوادر الصحة لوقوفهم في خط الصد الأول ضد فيروس كورونا.

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