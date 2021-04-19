2021/04/19 | 22:44 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد_اين]وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الاثنين، شكره إلى كوادر الصحة لوقوفهم في خط الصد الأول ضد فيروس كورونا.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يشكر "الجيش الأبيض": نحتاج جهوداً استثنائية
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يشكر "الجيش الأبيض": نحتاج جهوداً استثنائية
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يشكر "الجيش الأبيض": نحتاج جهوداً استثنائية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).