2021/04/19 | 22:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 13 دقیقة

222 مشاهدة

قالت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) إن المروحية "إنجنويتي" قامت بإقلاع وهبوط ناجح على كوكب المريخ، في حدث تاريخي، صباح الاثنين.

وبذلك تعد رحلة المروحية "إنجنويتي" التي يبلغ وزن المروحية نحو 1.8 كيلوغرام، الأولى من نوعها التي تدار من الأرض، وتحلق فوق سطح كوكب آخر.

وأكدت ناسا أن المروحية "آمنة وفي حالة جيدة" وأنها تمكنت من إرسال معلومات إلى الأرض.

وبينما وصفت ناسا عملية تحليق الهليكوبتر بأنها غير مسبوقة ومحفوفة بكثير من المخاطر، أكدت أنها قد تقود لجمع بيانات لا تقدر بثمن بشأن الظروف على المريخ.

وبذلك تسجل ناسا إتمام أول عملية طيران في الغلاف الجوي للمريخ بالتاريخ.



ووفقا لناسا، فإن رحلة مروحيتها تمثل عرضا تقنيا لأول رحلة طيران تعمل بالطاقة على المريخ.

ووصلت المروحية إنجنويتي إلى المريخ، يوم 18 فبراير، برفقة المركبة "بيرسفيرنس"، حيث كانت مثبتة في بطنها.

وستكون مهمتها البحث عن علامات حياة سابقة على سطح المريخ، وستدرس مناخه، وستجمع عينات سيتم إرسالها إلى الأرض بحلول عام 2030.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مروحية ناسا تحقق بنجاح أول عملية طيران في الغلاف الجوي للمريخ) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مروحية ناسا تحقق بنجاح أول عملية طيران في الغلاف الجوي للمريخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).